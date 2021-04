Everton-Tottenham, Ancelotti: "Ci restano 8 partite fondamentali. Pesa l'assenza di Calvert-Lewin"

Il tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Tottenham. Toffees a un punto dagli Spurs e West Ham, quarto in classifica, distante 6 lunghezze. L'Everton dovrà comunque recuperare una partita contro l'Aston Villa, ma la sfida contro gli uomini di José Mourinho è di vitale importanza per la corsa alla Champions: "Tutte le otto partite sono fondamentali. Dobbiamo giocare contro squadre che stanno lottando con noi per la qualificazione, ma le altre partite non sono meno importanti. Sarà una partita aperta. L'assenza di Calvert-Lewin è importante ma davanti abbiamo delle opzioni. Abbiamo fatto bene senza di lui in alcune partite".