FA Cup, chi raggiunge il Manchester City in finale? Oggi si gioca Chelsea-Leeds

Weekend denso di impegni per quanto riguarda il calcio inglese, con le sfide valide per la 34^ giornata di Premier League e le due semifinali di FA Cup. Oggi va in scena il secondo dei due match in programma, ovvero Chelsea-Leeds. Da una parte i Blues in caduta libera, reduci dal ko per 3-0 contro il Brighton e freschi di ennesimo cambio in panchina con Calum McFarlane che ha preso il posto di Liam Rosenior. Dall'altra I Peacocks, in volo verso la salvezza e vogliosi di aggiungere una ciliegina alla loro stagione.

Il Chelsea sta vivendo senza ombra di dubbio uno dei peggiori momenti degli ultimi anni. In una stagione partita sotto i migliori auspici e cioè con la conquista in estate del Mondiale per Club, i londinesi hanno trovato il modo di sfasciare tutto esonerando Enzo Maresca e andando sempre più in crisi nel gioco e nei risultati (tra tutte le competizioni, 7 sconfitte nelle ultime 8 gare). La FA Cup può salvare la loro stagione e rendere invece fantastica quella del Leeds, che manca dalla finale della massima competizione inglese dall'edizione 1972/73 (quando perse per 1-0 contro il Sunderland).

Chi vincerà tra le due formazioni dovrà poi contendersi l'ambito trofeo con il Manchester City. La formazione di Guardiola, in corsa per la Premier con l'Arsenal e già capace di trionfare in Carabao Cup in questa stagione, ieri ha superato per 2-1 il Southampton. Decisivi Dkou e Nico Gonzalez, dopo il vantaggio dei Saints firmato da Azaz.