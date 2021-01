Fenerbahce, stagione finita per Perotti. Il ds: "Grave infortunio. Mai visto in un calciatore"

Nei giorni scorsi Diego Perotti è stato operato al ginocchio. Il trequartista argentino si è trasferito all'inizio della stagione al Fenerbahçe e dopo aver saltato le prime due partite per alcuni problemi fisici era riuscito a giocare 4 incontri mettendosi in evidenza immediatamente. Per l'ex Roma tre reti, prima di un nuovo brusco stop che gli farà perdere il resto della stagione. In merito ha parlato il direttore sportivo del club, Emre Belozoglu: "C'è una rottura quasi totale dell'articolazione del legamento del ginocchio" ha dichiarato a Fanatik, aggiungendo: "Ci sono otto casi nel mondo, di cui sette a seguito di incidenti stradali" spiega sulla tipologia d'infortunio subita, aggiungendo che si tratta della prima volta che vede un infortunio simile in uno sportivo. "Purtroppo le cose sono andate esattamente come non avremmo voluto" è la chiosa di Emre che mette dei dubbi anche sulla permanenza di Perotti in Turchia: "In caso di intervento chirurgico dovremmo sederci e prendere una decisione sia con lui che con l'allenatore. Non possiamo dire con certezza che se ne andrà, troveremo una via di mezzo. Abbiamo un limite nel resseramento degli stranieri e dobbiamo prendere una decisione".