Fernandinho via a fine stagione, Guardiola pensa al sostituto: duello col Chelsea per Rice

Il Chelsea è disposto a fare follie pur di ingaggiarlo, ma il West Ham non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei suoi migliori giocatori. Resistere agli assalti del Manchester City, però, sarà molto più complicato: il club allenato da Pep Guardiola ha infatti puntato Declan Rice per la prossima stagione. Potrebbe essere il centrocampista inglese l'erede di Fernandinho (il cui contratto non sarà rinnovato) nello scacchiere del tecnico catalano. Lo riporta The Times.