Flamengo campione, le aperture brasiliane: "Internacional, enorme frustrazione"

Flamengo campione del Brasile per l'ottava volta nella sua storia. Titolo che arriva in modo rocambolesco, nonostante una sconfitta sul campo del Sao Paulo. Ma lo 0-0 dell'Internacional in casa contro un Corinthians che non aveva nulla da chiedere al campionato fa scoppiare la festa fra i rubro-negros. Ecco le principali aperture dei quotidiani: "Egemonia rubro-negra" titola O Globo sottolineando lo strapotere del Mengao negli ultimi anni. Infatti è il secondo titolo nazionale consecutivo e ricordiamo che nel 2019 la squadra ha vinto la Copa Libertadores. "Octa" titola O Dia in riferimento agli otto campionati vinti. Dal punto di vista dell'Internacional è diversa la situazione: Zero Hora, quotidiano di Porto Alegre, titola: "Frustrazione gigantesca" sottolineando la clamorosa occasione buttata al vento. Una maledizione a livello nazionale che continua: infatti l'ultimo campionato vinto dall'Internacional risale al 1979.