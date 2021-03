Flop Spagna contro la Grecia, Luis Enrique: "Abbiamo creato meno di quanto mi aspettassi"

vedi letture

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, commenta in conferenza stampa il deludente pareggio della Roja contro la Grecia: "È chiaro che questo non è il risultato che ci aspettavamo, credo noi meritassimo un altro risultato. Anche se non abbiamo creato abbastanza occasioni e non siamo stati cinici come avremmo dovuto contro una squadra fisica e organizzata come la Grecia, per fare più gol. Riguardo l'atteggiamento, le cose che chiedo di fare e la pressione, credo che il nostro livello sia stato alto. Per quanto riguarda la fase di finalizzazione o il cercare di scardinare la difesa di una squadra chiusa nella sua area, ci è mancata freschezza e in tutta onestà abbiamo creato molto meno di quanto mi aspettassi. Questo comunque è il mio lavoro, cercare di migliorare tutto ciò".