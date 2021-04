Florentino Perez: "Varane via a fine stagione? Nessuno ha espresso il desiderio di andarsene"

"Vedo ancora al Real Madrid tutti coloro che fanno parte della rosa attuale. Se poi qualcuno non volesse restare, che se ne vada. Al momento però tutti vogliono continuare a far parte della nostra squadra, nessuno ha espresso il contrario". Così, ai microfoni di Cadena SER, il numero uno merengue Florentino Perez sul possibile addio in estate del difensore Raphael Varane, in scadenza di contratto col Real Madrid a giugno 2022.