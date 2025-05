Ufficiale Friburgo scatenato, 4 acquisti in 5 giorni: dal Werder ecco l'esperienza di Anthony Jung

Dopo aver annunciato tre acquisti in tre giorni, tra lunedì e mercoledì, il Friburgo si era "riposato" ieri ma oggi ha ufficializzato un nuovo rinforzo per la prossima stagione: si tratta di Anthony Jung, esperto difensore centrale che lascia così il Werder Brema.

Ecco il comunicato: "Anthony Jung ha giocato 109 partite nella Bundesliga con il Werder Brema e l'FC Ingolstadt. Ha giocato 94 volte nella 2. Bundesliga con le maglie del Werder, dell'RB Lipsia e dell'FSV Francoforte. Ha maturato un'esperienza internazionale per quattro anni presso il Bröndby, in Danimarca. In totale, il difensore trentatreenne ha collezionato finora più di 450 presenze nel corso della sua carriera professionistica".

"Tony colma il vuoto lasciato da Manuel Gulde dopo il suo ritiro. Ha giocato gran parte delle partite del Werder la scorsa stagione e porta con sé un bagaglio di esperienza prezioso", ha affermato il membro del consiglio direttivo Jochen Saier. "Tony è forte nei contrasti e può essere schierato in diverse posizioni in diversi sistemi. Sarà un'ottima scelta per noi, viste le prossime sfide in diverse competizioni".

Anthony Jung ha dichiarato: "Quando ho saputo che c'era l'opportunità di venire a Friburgo, ero molto interessato e felice di ascoltare. Le discussioni sono state estremamente positive e hanno facilitato la decisione. Il Friburgo è un ottimo esempio di come un club possa crescere. Sono ancora estremamente ambizioso e felice di essere qui ora".