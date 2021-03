Fuochi d'artificio, poi l'allarme antincendio. A Parigi notte insonne per i giocatori del Barça

Non è stata una notte tranquilla per i calciatori del Barcellona quella che ha preceduto la sfida contro il Paris Saint-Germain, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Intorno alle 4.00 di questa notte, un gruppo di tifosi del PSG hanno inscenato uno spettacolo pirotecnico dinanzi all'albergo che ospitava i calciatori della squadra catalana. Poi un'ora dopo, come se non bastasse, un tifoso del Paris Saint-Germain - che aveva prenotato una stanza nello stesso albergo - ha svegliato di nuovo tutti facendo scattare l'allarme antincendio. Il tifoso è stato riconosciuto e portato alla stazione di polizia, dove è rimasto in custodia per 5 ore. Ma per i calciatori del Barcellona resta la notte insonne alla vigilia di una delle sfide più difficili della stagione: al Camp Nou, infatti, il match d'andata s'è concluso 4-1 a favore dei campioni di Francia.