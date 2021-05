Gabigol supera Pelé e Zico diventando il miglior cannoniere in Libertadores: "Traguardo storico"

vedi letture

Gabigol continua a scrivere la storia con la maglia del Flamengo. L'attaccante brasiliano, ex Inter, ieri ha firmato infatti il suo 17° gol in Copa Libertadores superando Zico nella classifica dei marcatori rossoneri e Pelé in quella dei connazionali, sempre parlando della suddetta competizione. Un traguardo che Gabriel Barbosa ha festeggiato così in conferenza stampa dopo la doppietta realizzata nel 2-3 di Quito: "Questo è un momento speciale per me, ho raggiunto un traguardo storico e lo dedico alla mia famiglia, così come ai miei compagni, allo staff e ai tifosi. Senza dei compagni così speciali non avrei segnato tanto, il merito più grande di questo record è quindi proprio loro. Sono felice per i due gol che ho fatto qui e per aver aiutato ancora una volta la mia squadra, è bello poter festeggiare questo gran risultato personale con una vittoria che a Quito mancava da tempo nella storia del Flamengo".

Guarda l'intervento completo di Gabigol nel video in calce!