Germania, Flick è a un passo dalla Nazionale: "Le trattative procedono bene"

Hansi Flick, tecnico del Bayern, è intervenuto in conferenza stampa rispondendo anche alle domande sul suo futuro, che lo vedono molto vicino alla panchina della nazionale tedesca: "Ho sempre detto che non sento alcuna pressione. Oliver (Bierhoff) ha già detto che negli ultimi giorni le trattative vanno bene. Ma ho ancora un compito e un lavoro da fare qui perché la squadra è importante per me. Sono molto grato di aver guidato una squadra del genere. Ecco perché mi concentro sul resto delle partite. L'obiettivo è superare gli 80 punti e aiutare Lewy a segnare 40 gol".