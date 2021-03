Germania, Low lascerà dopo gli Europei: "Scelta consapevole, orgoglioso per questi 17 anni"

vedi letture

Joachim Löw ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a maturare la decisione di lasciare dopo gli Europei la guida della nazionale tedesca. E lo fa attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al sito della Federcalcio tedesca: "Faccio questo passo in modo molto consapevole, pieno di orgoglio ed enorme gratitudine, ma allo stesso tempo continuo ad essere molto motivato quando in vista degli Europei" ha dichiarato, aggiungendo: "Sono orgoglioso, perché è qualcosa di molto speciale e un onore per me essere coinvolto con il mio paese. E perché ho potuto lavorare con i migliori calciatori del paese per quasi 17 anni supportandoli nela loro crescita. Con loro ho avuto grandi trionfi e dolorose sconfitte, ma soprattutto tanti momenti meravigliosi e magici, non solo la vittoria del Mondiale 2014 in Brasile".