Arthur lascia la Juve per il Brasile, lo attende il Gremio. La conferma social... dall'aereo

L'avventura di Arthur Melo con la Juventus è ormai agli sgoccioli. Anzi, ormai è solo questione di tempo: il centrocampista brasiliano classe 1996, infatti, dopo essere stato in prestito nell'ultima stagione al Girona, lascia nuovamente i colori bianconeri e più in generale il calcio europeo. Il tutto, per fare ritorno in patria.

Ad attendere il calciatore c'è il Gremio, la squadra che lo ha cresciuto e che ora lo riaccoglie per un nuovo capitolo della sua carriera. Lo stesso Arthur, in mattinata, ha postato tramite le storie Instagram un'immagine che mostra il finestrino di un aereo alla quale ha aggiunto l'emoji della casa (in calce all'articolo, ndr). Ora resta solo da attendere lo sviluppo dell'operazione in tutti i suoi dettagli.

In carriera, Arthur vanta 72 presenze e 4 gol con il Barcellona, 70 gettoni e 6 centri con il Gremio, 63 apparizioni e una rete con la Juventus, 48 incontri e 2 gol con la Fiorentina, 15 match con il Girona, una sfida con il Liverpool e 3 gare con l'Under 21 dei Reds. Inoltre è sceso in campo 22 volte con la maglia del Brasile, segnando una rete. Ha fatto il suo esordio in Nazionale a 22 anni e 27 giorni con Tite come commissario tecnico della Seleçao.