Ufficiale Girona, Chaira ceduto di nuovo in prestito: il marocchino passa al Real Oviedo

Il Girona cede nuovamente Ilyas Chaira in prestito ne LaLiga2. L'ala destra classe 2001, che nell'ultima stagione ha militato tra le fila del Mirandes, si trasferisce per la prossima stagione al Real Oviedo. L'operazione è stata chiusa in prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale: "Real Oviedo e Girona FC hanno raggiunto un accordo di prestito con opzione di acquisto per il calciatore Ilyas Chaira per questa stagione.

Ilyas Chaira Oihi, 23 anni, è nato il 2 febbraio 2001 a Ripoll. Formatosi nelle giovanili del Girona FC, l'attaccante ha giocato in prestito all'UD Ibiza nella stagione 2020/2021 dove ha giocato 8 partite e segnato un gol. Nella stessa stagione, l'attaccante riuscì a ottenere la promozione in Seconda Divisione. Dopo quell'anno, il calciatore ha giocato per l'UE Costa Brava e il CD San ​​Fernando, entrambe nella Prima Federazione, prima di approdare al CD Mirandés la scorsa stagione".