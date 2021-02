Gladbach-Man City, Rose: "I ragazzi pensino alla notte di Madrid. Plea per noi determinante"

vedi letture

Marco Rose, tecnico del del Borussia Monchengladbach, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Manchester City, in programma domani sera e valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Mi esalta sapere che i ragazzi giocheranno una partita del genere domani. Spero che quando andranno a dormire, penseranno a come si sono sentiti a Madrid quando ci siamo qualificati".

Su come limitare il Manchester City: "Se c'è una cosa che non amano è quando non hanno la palla. E noi dobbiamo giocare con coraggio e difendere con passione. Guido una squadra che è in grado di farlo".

Su Pléa: "Per noi è un fattore importante quando è al 100% e non sempre è successo ultimamente. Ha già mostrato di cosa sia capace in Europa".