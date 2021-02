Granada-Atlético Madrid 1-2, le pagelle: Marcos Llorente trascinatore. Correa decisivo

vedi letture

Granada-Atlético Madrid 1-2

Marcatori: 63' Marcos Llorente (Atlético Madrid), 66' Yangel Herrera (Granada), 75' Correa (Atlético Madrid)

GRANADA

Rui Silva 5,5 - Subisce due reti non risultando impeccabile in occasione dell'1-0 avversario.

Domingos Duarte 6 - Affianca Germán Sánchez sul centro-destro dimostrandosi sufficientemente attento sotto l'aspetto difensivo.

Germán Sánchez 6 - Dirige coscienziosamente la difesa di Diego Martínez non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Jesús Vallejo 5,5 - Macchia la sua prestazione, altrimenti sufficiente, deviando sfortunatamente il pallone da cui nasce il 2-1 avversario.

Foulquier 5,5 - Pattuglia distrattamente l'out di destra uscendo anzitempo affetto da crampi (dal 79' Domingos Quina sv - Subentra a Foulquier donando nuova linfa alla fascia destra del Granada).

Yan Eteki 6,5 - Lavora generosamente in mezzo al campo sfiorando, con un bel destro al volo da fuori, la rete personale (dal 58' Yangel Herrera 7 - Sostituisce Yan Eteki realizzando rapacemente la rete del momentaneo 1-1).

Ángel Montoro 6 - Gioca disciplinatamente lungo la mediana impostando con ordine e coprendo con attenzione (dal 69' Gonalons 6 - Prende il posto di Ángel Montoro regalando nuove geometrie al centrocampo di Diego Martínez).

Carlos Neva 5,5 - Controlla la corsia di sinistra subendo, il più delle volte, le sortite offensive dell'Atleti.

Kenedy 6 - Punta costantemente l'uomo creando un paio di pericoli alla retroguardia avversaria (dal 69' Antonio Puertas 6 - Subentra a Kenedy donando nuova linfa alla manovra d'attacco del Granada).

Jorge Molina 6,5 - Svaria lungo il fronte d'attacco recapitando a Yangel Herrera il pallone dell'1-1.

Darwin Machís 6,5 - Affonda lungo la fascia di competenza mettendo i brividi, un paio di volte, all'estremo difensore avversario Oblak (dal 79' Alberto Soro sv - Sostituisce Darwin Machís non riuscendo, nel tempo concessogli, a mettersi in evidenza).

ATLÉTICO MADRID

Oblak 6 - Protegge i pali della porta dell'Atleti dimostrandosi incolpevole in occasione dell'unica rete avversaria.

Felipe 5,5 - Devia, in maniera decisiva, la conclusione dell'1-1 di Yangel Herrera macchiando inesorabilmente la sua prestazione.

Savić 6 - Comanda, in maniera autorevole, la retroguardia di Simeone non badando a fronzoli in fase difensiva.

Mario Hermoso 6 - Interpreta sapientemente il ruolo di difensore centrale di sinistra attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Ferreira Carrasco 6 - Inizia positivamente, con una bella palla filtrante per Correa, prima di dedicarsi, per lo più, alla fase di non possesso.

Marcos Llorente 7,5 - Abbina sapientemente quantità e qualità realizzando, con un bel sinistro rasoterra, la rete dell'1-0 per l'Atleti.

Kondogbia 6,5 - Gestisce un considerevole numero di palloni servendo, qua e là, qualche bella palla filtrante (dal 46' Vrsaljko 6 - Subentra a Kondogbia posizionandosi diligentemente lungo l'out di destra).

Koke 7 - Conferisce le giuste geometrie al centrocampo di Simeone servendo a Marcos Llorente la palla dell'1-0.

Saúl Ñíguez 6 - Interpreta intelligentemente un paio di ruoli non prendendosi particolati licenze in fase offensiva.

Correa 7 - Regala intraprendenza all'attacco dell'Atleti realizzando, grazie soprattutto alla deviazione di Jesús Vallejo, la rete del definitivo 2-1.

Suárez 6 - Attacca costantemente la profondità mancando, anche per colpa di una traversa, il solito appuntamento con il gol.