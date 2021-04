Griezmann non dimentica il passato: sui social festeggia la Copa del Rey vinta dalla Real Sociedad

Sei anni alla Real Sociedad non si dimenticano facilmente. E così, Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, sui suoi social festeggia la vittoria della sua ex squadra, che in serata ha vinto la Copa del Rey battendo in finale, in un derby tutto basco, l'Athletic Bilbao. Emoticon con i cuori che ricordano i colori dei Txuri-urdin, che festeggiano questa sera la terza Coppa nazionale della loro storia.