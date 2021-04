Guardiola contento dopo la vittoria della Coppa di Lega: "Ma la Premier è più bella"

È felice Pep Guardiola al termine della finale di Coppa di Lega vinta dal suo Manchester City contro il Tottenham. Per il tecnico catalano si tratta del trentesimo titolo in carriera: "Se siamo arrivati in fondo quest'anno e l'anno scorso è perché prendiamo ogni partita molto seriamente, altrimenti sarebbe stato impossibile vincere quattro Carabao Cup e un campionato di fila. Assolutamente impossibile. Adesso proveremo a riposarci, poi penseremo alla semifinale di Champions League contro il PSG. E poi saremo a due partite dalla conquista del titolo più importante della stagione, perché senza dubbio la Premier League è il trofeo più bello. Quando l'ho vinta ne sono stato orgoglioso e oggi ci siamo di nuovo vicini. Oggi la squadra di Bielsa ha conquistato un ottimo pareggio contro lo United e siamo dieci punti avanti, ci bastano solo due vittorie. In questo pazzo calendario, tra le due partite contro il PSG cercheremo di battere il Crystal Palace".