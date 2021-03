Guardiola dopo il ko nel derby: "Congratulazioni allo United. Abbiamo sbandato per 10 minuti"

Pep Guardiola deluso doppo il ko nel derby contro il Manchester United che ha posto fine all'imbattibilità dei citizens, che prima della stracittadina avevano vinto 21 partite consecutive: "Congratulazioni al Manchester United per la vittoria. Abbiamo concesso il primo gol contro una squadra forte ma dopo 10 minuti di sbando siamo tornati in partita. Abbiamo giocato molto meglio rispetto alla gara contro il West Ham. I tre punti in quel caso non sono stati meritati. Stavolta abbiamo giocato molto meglio ma il risultato è quello che è".