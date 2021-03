Haaland rivive il duello con Bono: "È il karma, gli ho urlato quello che mi aveva detto lui"

È stato, come al solito, il protagonista assoluto dell'ultima notte di Champions. Erling Braut Haaland, con la sua doppietta, ha trascinato il Borussia Dortmund ai quarti eliminando il SIviglia. Il bomber norvegese, a fine partita, ha parlato dell'esultanza in faccia al portiere del Siviglia dopo il rigore trasformato nella ripresa. Un rigore che è stato fatto ripetere perché Bono si era mosso prima della battuta dell'ex Salisburgo: "Se fosse rimasto sulla linea, avrei segnato già la prima volta. Nella seconda era posizionato correttamente ho segnato. Il karma è così: si era fatto beffe di me quando avevo sbagliato, poi ho segnato e lui non ha più riso. Quando mi ha urlato in faccia dopo il primo rigore, ho pensato che avrei dovuto segnare un altro gol ed è quello che è successo. Non ho idea di cosa gli ho urlato, ho detto la stessa cosa che mi aveva detto lui. Non so cosa significhi".