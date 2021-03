Havertz e la denuncia della Germania: "Protesta sui diritti umani giusta, ha deciso la squadra"

Kai Havertz, giovane e talentoso fantasista di Chelsea e Nazionale tedesca, parla già da leader. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa sulla denuncia della violazione dei diritti umani in Qatar realizzata dalla Germania con una maglia speciale nella gara d'esordio alle qualificazioni: "La maglia indossata in segno di protesta è stata un'iniziativa di tutta la nostra squadra. Ne abbiamo parlato perché quello dei diritti è un tema molto importante nel mondo in questo momento, volevamo prendere una posizione e ci auguriamo che possa avere un impatto", le dichiarazioni del classe '99.

