Hertha Berlino, Khedira sugli spalti senza mascherina. Arriva il richiamo della Federcalcio tedesca

Il centrocampista dell’Hertha Berlino Sami Khedira è finito nel mirino della Federcalcio tedesca. Il giocatore infatti in occasione della sfida contro l’Augsburg, a cui non ha preso parte per un infortunio al polpaccio, è stato pizzicato sugli spalti sprovvisto della mascherina violando così le norme anti-Covid. La DFB ha così richiamato l’ex juventino a non ripetere un simile comportamento e ad attenersi alle regole di igiene previste. La DFB sarebbe pronta a denunciare al Tribunale Sportivo il giocatore qualora dovesse essere trovato nuovamente sprovvisto di mascherina.