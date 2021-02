Hertha Berlino, Khedira torna in Bundesliga dopo dieci anni: 98 le presenze in campionato

Sami Khedira, dopo le esperienze in Liga e in Serie A con Real Madrid e Juventus, torna in Germania per vestire la maglia dell'Hertha Berlino. In Bundesliga il centrocampista ha collezionato 98 presenze con la divisa dello Stoccarda, squadra della città in cui è nato. Sono invece 14 i gol messi a segno nella sua prima parte di carriera, 12 gli assist. Khedira avrà modo di affrontare la sua ex squadra già il 13 febbraio, con l'Hertha che sarà impegnato proprio alla Mercedes-Benz Arena.

I numeri in Bundesliga :

Presenze: 98

Gol: 14

Assist: 12