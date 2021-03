I love shopping in UK: la caccia al talento non si ferma in Bundesliga, tocca a Hughes

I Love Shopping in UK è la tendenza che fino alla Brexit è andata di moda in Germania. Ovvero l'acquisizione selvaggia di alcuni dei migliori talenti, come Jude Bellingham e Jadon Sancho come uomini copertina ma anche Jamal Musiala. Non solo: il più costoso è stato senza dubbio alcuno Leroy Sané ma la storia, nonostante adesso gli inglesi risultino extracomunitari, potrebbe non essere finita.

Nel mirino Hughes Iestyn Hughes, diciottenne gallese del Manchester United, terzino destro classe 2002, è in scadenza coi Red Devils. Con la società inglese ancora non ha rinnovato e secondo quanto riporta Kicker per il Dragone Under 19 ci sarebbe l'interesse di due club di Bundesliga.