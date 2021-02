Il punto sulla Bundesliga - Il Bayern non si ferma più. Andrè Silva insegue Lewandowski tra i marcatori

La corsa del Bayern Monaco non conosce sosta. Ennesima vittoria per i campioni di Germania che superano per 1-4 l'Hoffenheim. Tiene il passo, seppur a 7 lunghezze, il Lipsia. Per la vice capolista una vittoria di misura contro il B. Leverkusen. Eintracht Francoforte vittorioso sull'Hertha Berlino grazie alla doppietta di Andrè Silva, autore fino a questo momento di una stagione strepitosa. In gol per i berlinesi l'ex Genoa e Milan Piatek. Il Colonia batte 3-1 l'Arminia Bielefeld mentre il Borussia Dortmund supera in rimonta (3-1) l'Augsburg. Pareggi per 1-1 tra Werder Brema e Schalke 04 e tra B. Mönchengladbach e Union Berlino. Wolfsburg in un grande momento di forma: 3-0 al Friburgo e terzo posto solitario in classifica. Nell'anticipo del venerdì vittoria dello Stoccarda sul Mainz per 2-0.

La classifica dopo il 19° turno

Bayern Monaco 45 punti, Lipsia 38,Wolfsburg 35, E. Francoforte 33, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach 32, Union Berlino 29, Friburgo 27, Stoccarda 25, Werder Brema, Hoffenheim e Augsburg 22, Colonia 18, Hertha Berlino e A. Bielefeld 17, Mainz 10 e Schalke 8.

Le partite del 20° turno

Mainz-Union Berlin-Mainz

Friburgo-Borussia Dortmund-Friburgo

Hoffenheim-Eintracht Francoforte

Borussia Mönchengladbach-Colonia

B. Leverkusen-Stoccarda

Arminia Bielefeld-Werder Brema

Schalke 04-RB Lipsia

Augsburg -Wolfsburg

Hertha Berlino-Bayern Monaco