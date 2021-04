Il punto sulla Ligue 1 - Bagarre in testa alla classifica: PSG a -3 dal Lille capolista

Può succedere ancora di tutto in Ligue 1. Nel turno appena concluso, valevole per la 31/a giornata, vincono tutte le squadre di testa. Il Lilla vince 2-0 contro il Metz, il PSG, reduce dal colpaccio nella gara d'andata di Champions contro i Campioni d'Europa in carica del Bayern Monaco, risponde calando il poker contro lo Strasburgo (a segno anche Kean). Il Monaco regola il Dijon (3-0) con Ben Yedder e Jovetic in evidenza. Il Lione vince 3-0 contro l'Angers (Paquetà a segno). Il quadro è ancora fluido con ben quattro squadre in lotta per il titolo. Poi c'è il vuoto con Lens, Marsiglia, Rennes e Montpellier in lotta per un piazzamento in Europa. Nello scontro diretto tra Montpellier e Marsiglia pirotecnico 3-3 con Laborde al 93' che evita la sconfitta per il Montpellier. In zona retrocessione lotta tra Nantes, Nimes e Lorient con il Dijon ormai spacciato in seconda divisione.

Risultati

Metz-Lilla 0-2 (60' Yilmaz, 89' Celik)

Strasburgo-Paris Saint Germain 1-4 (16' Mbappe, 27' Sarabia, 45'+1' Kean, 63' Sahi, 79' Paredes)

Montpellier-Marsiglia 3-3 (1' Delort, 43' Milik, 45'+2 Gueye, 47', 90'+3 Laborde, 71' Perrin)

Rennes-Nantes 1-0 (52’ Terrier)

Brest-Nimes 1-1 (11’ Kone, 26’ Chardonnet)

Lens-Lorient 4-1 (14’ rig. Kakuta, 29’ Moffi, 39’ Jean, 55’ Kalimuendo, 88’ rig. Banzua)

Nizza-Stade de Reims 0-0

Saint Etienne-Bordeaux 4-1 (9’ rig. Hwang, 19’ rig., 23’, 72’ rig. Khazri, 81’ Youssouf)

Monaco-Digione 3-0 (49’ Jovetic, 63’, 89’ rig. Ben Yedder)

Lione-Angers 3-0 (21', 83' Depay, 41' Paqueta)

Classifica

Lilla 69

Paris Saint-Germain 66

Monaco 65

Lione 64

Lens 52

Marsiglia 49

Rennes 48

Montpellier 46

Nizza 43

Metz 42

Angers 41

Stade de Reims 40

Saint-Etienne 39

Bordeaux 36

Strasburgo 36

Brest 36

Lorient 32

Nimes 30

Nantes 28

Digione 15