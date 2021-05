Il punto sulla Premier - Tuchel rovina i piani di Pep. Le Foxes crollano in casa

Leicester City-Newcastle apre questa trentacinquesima giornata di Premier League. Ed è incredibile ciò che accade al King Power Stadium. Perchè le Magpies rifilano ben quattro reti alla squadra di Rodgers che, invece di consolidare il terzo posto, viene travolta totalmente da Wilson e compagni. Torna al successo il Leeds che, tra le proprie mura, schianta il Tottenham: 3-1 il risultato finale a Elland Road. Gli Spurs devono comunque ringraziare Lloris, che con i suoi miracoli riesce a limitare i danni. Anche il Crystal Palace, dopo aver incassato tre sconfitte di fila nell'ultimo mese, ritrova la vittoria. A farne le spese, neanche a dirlo, il povero Sheffield di Heckingbottom.

La vera notizia di questo turno di Premier, però, è che anche il City è umano. La squadra di Pep, battendo il Chelsea, avrebbe potuto festeggiare la conquista del titolo nazionale per la settima volta nella sua storia. E invece no. I Blues all'Etihad, passati in svantaggio nella prima frazione, la ribaltano nella ripresa grazie alle reti di Ziyech e Marcos Alonso. Altra impresa del mago Tuchel che, tra meno di venti giorni, vorrà ripetere lo scherzetto in finale di Champions. Sesto risultato utile consecutivo per il Liverpool di Klopp, che sembra essersi buttato alle spalle la crisi che l'aveva tormentato a metà stagione. 2-0 ai Saints ad Anfield e primo centro per Thiago Alcantara con la maglia dei Reds. Due sono i gol realizzati anche dal Wolverhampton che, al Molineux, supera di misura un Brighton già salvo.

Non si ferma lo United, che dopo aver strappato il pass per la finale di Europa League, ora vuole rimanere incollato alla seconda posizione in classifica. I Red Devils vincono 3-1 in rimonta sul campo dell'Aston Villa, trascinati dal solito Bruno Fernandes: 17esima rete stagionale per l'ex Sporting. Il West Ham cade in casa contro l'Everton di Ancelotti. The Hammers non riescono a rispondere al gol realizzato nel primo tempo da Calvert-Lewin. Seconda gioia consecutiva per gli uomini di Arteta. I Gunners piegano 3-1 il West Brom, con due colpi straordinari di Pepe e Willian, che su calcio di punizione trafigge un incolpevole Johnstone. E infine, il Fulham butta alle ortiche l'opportunità per sognare ancora la salvezza. I ragazzi di Parker, a Craven Cottage nello scontro diretto, crollano contro il Burnley per 2-0 e dicono ufficialmente addio alla massima serie.

RISULTATI 35^ GIORNATA

Leicester City-Newcastle 2-4

Leeds-Tottenham 3-1

Sheffield United-Crystal Palace0-2

Manchester City-Chelsea 1-2

Liverpool-Southampton 2-0

Wolverhampton-Brighton 2-1

Aston Villa-Manchester United 1-3

West Ham-Everton 0-1

Arsenal-West Bromwich 3-1

Fulham-Burnley 0-2

CLASSIFICA

Manchester City 80

Manchester United 70*

Chelsea 64

Leicester City 63

West Ham 58

Liverpool 57*

Tottenham 56

Everton 55*

Arsenal 52

Leeds 50

Aston Villa 48*

Wolverhampton 45

Crystal Palace 41*

Burnley 39

Newcastle 39

Brighton 37

Southampton 37*

Fulham 27

West Bromwich 26

Sheffield United 17

*una partita in meno