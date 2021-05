L'Equipe - Icardi ha comunicato al PSG di voler andare via in estate

L'avventura di Mauri Icardi al Paris Saint-Germain sarebbe agli sgoccioli. Secondo quanto riferito da L'Equipe infatti il centravanti argentino avrebbe già comunicato al club di voler cambiare aria in estate visto il poco spazio (26 presenze con 12 reti) trovato in questa stagione. L'entourage dell'ex Inter sarebbe già all'opera per trovare una nuova squadra, ma resta da vedere se eventuali corteggiatori presenteranno un'offerta in grado di convincere Leonardo a far partire Icardi.