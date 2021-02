L'Equipe: "Kean, Icardi e non solo. PSG-Monaco è la vetrina dei talenti"

PSG-Monaco, gara in programma stasera alle 21 in Ligue 1, è "La vetrina dei talenti", come titola L'Equipe oggi in edicola. L'autorevole quotidiano francese tra i calciatori più interessanti da seguire in questa partita cita anche l'azzurro Moise Kean, oltre a Kylian Mbappé e l'ex Inter Mauro Icardi. In casa monegasca invece ci si sofferma di Ben Yedder, Golovin e Volland.