I tifosi del Valladolid contro Ronaldo. Duro comunicato a 48 ore dalla sfida decisiva con l'Atletico

I tifosi del Real Valladolid contro il presidente Ronaldo. La Federación de Peñas del club spagnolo ha diramato infatti un lungo comunicato in vista della sfida di sabato con l'Atletico Madrid, decisiva sia ai fini della vittoria del campionato che della (difficile) salvezza degli stessi Pucelanos.

"Esprimiamo il nostro malessere per la situazione attuale in cui è immerso il nostro club. Chiediamo per questo una riunione informativa col presidente Ronaldo per commentare questo senso di trascuratezza nei confronti del Valladolid e avere spiegazioni riguardo al futuro prossimo", si legge.

Il Real Valladolid del Fenomeno è attualmente penultimo in classifica ne LaLiga con 31 punti, a -2 dall'Elche terzultimo e anche dall'Huesca quartultimo, e quindi a un passo dalla retrocessione.