Il Barça condanna l'atteggiamento di Griezmann e Dembele: "Non rappresenta i valori del club"

Dopo le polemiche suscitate da un video del 2019 che ha portato Antoine Griezmann e Ousmane Dembele a essere accusati di razzismo nei confronti di alcuni tecnici asiatici, il Barcellona ha deciso di emanare un comunicato per scusarsi dell’accaduto:

“Il Barcellona si rammarica profondamente con tutti i tifosi e partner giapponesi e asiatici del nostro club per il video pubblicato nei giorni scorsi sui social network in cui due giocatori della squadra hanno dato prova di mancanza di rispetto nei loro confronti con il loro atteggiamento nei confronti di alcuni dipendenti dell’hotel in cui alloggiavano. Questo atteggiamento non ha nulla a che fare con i valori che il Barcellona rappresenta e difende. - si legge nella nota - Il Consiglio di Amministrazione che ora gestisce il Club si impegna affinché episodi di questa natura non si ripetano. I giocatori hanno già mostrato il loro rammarico e si sono scusati con i tifosi e i partner giapponesi, cosa che il Club apprezza”. Per i due calciatori però non sono escluse possibili ripercussioni.