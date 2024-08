Ufficiale Il Barcellona si libera di Julian Araujo nel giorno del compleanno: passa al Bournemouth

Ventitreesimo compleanno da ricordare per Julian Araujo. Il terzino destro messicano lascia definitivamente il Barcellona e si trasferisce al Bournemouth, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Costo dell'operazione circa 10 milioni di euro, il doppio di quelli spesi dai blaugrana per strappare il giocatore nel gennaio 2023 ai Los Angeles Galaxy.

Il direttore generale Neill Blake ha dichiarato: "Julián è un giocatore che seguivamo da un po' di tempo e siamo lieti di portarlo qui da noi. È un giocatore giovane e con un grande potenziale, siamo contenti di aver battuto molti concorrenti per aggiudicarci il suo cartellino. Crediamo di avere tutti gli strumenti per permettergli di migliorare la qualità che già possiede e non vediamo l'ora di accoglierlo al Vitality Stadium".

Araujo ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Las Palmas, dove ha giocato 25 volte e ha aiutato il club neopromosso a rimanere nella massima serie spagnola.