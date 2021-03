Il Bayern fa sul serio per Lucas Vazquez: contatti con i rappresentanti dell'esterno del Real

A sorpresa spunta una nuova pretendente per Lucas Vazquez, polivalente esterno del Real Madrid. E fa subito sul serio: il Bayern Monaco, riporta As, sarebbe addirittura già passato in prima fila e starebbe trattando direttamente con i rappresentanti dello spagnolo, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Da Madrid continuano a non arrivare segnali sul rinnovo e così il club campione d'Europa in carica si sarebbe mosso con decisione. Vazquez piace anche a Juventus, Milan, Roma e diverse società inglesi.