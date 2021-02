Il Celta ferma a 8 la sequenza di vittorie dell'Atletico: non basta Suarez, è 2-2. Gol e highlights

Si ferma a 8 la sequenza di vittorie consecutive in campionato dell'Atlético Madrid. Non basta una doppietta del sempiterno Luis Suarez, capocannoniere del torneo con 16 reti, per avere la meglio del Celta. I galiziani, anzi, si presentano al "Wanda Metropolitano" con un gol di Santi Mina. Poi la doppietta del Pistolero, infine il nuovo acquisto dei galiziani, Facundo Ferreyra, entrato a un quarto d'ora dalla fine e alla partita d'esordio la impatta all'89'. Atlético che si mantiene al comando della classifica con un rassicurante +8 su Barcellona e Real Madrid. Gli uomini di Simeone hanno inoltre una partita in meno delle dirette concorrenti. Di seguito i gol e gli highlights: