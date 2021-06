Il City fa sul serio per Kane. Sky Sports UK: presentata offerta da 100 milioni di sterline

Harry Kane lascerà il Tottenham in estate? L'attaccante inglese è concentrato ora solo sulla Nazionale e sull'Europeo, ma il mercato è già entrato nel vivo e sul gioiello degli Spurs si è già scatenata l'asta: come riporta Sky Sports UK, il Manchester City avrebbe già presentato un'offerta da 100 milioni di sterline per il bomber, e potrebbe includere anche alcune contropartite tecniche nella trattativa. Il Tottenham, dal canto suo, sembra intenzionato a rifiutare l'offerta: il capitano è un punto di riferimento importante, anche se Manchester United e Chelsea potrebbero rilanciare e far vacillare i londinesi e il nuovo responsabile del mercato, Fabio Paratici.