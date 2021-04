Il City studia i progressi di Yangel Herrera: potrebbe sostituire Fernandinho in rosa

Il Manchester City potrebbe puntare su Yangel Herrera nella prossima stagione. il centrocampista venezuelano, 24 anni, sta facendo benissimo con la maglia del Granada (dove è arrivato in prestito biennale nel 2019) e potrebbe rappresentare una valida soluzione in vista del possibile addio di Fernandinho, il cui contratto scadrà a giugno. Southampton e West Ham e alcuni club della Liga stanno monitorando la situazione. Herrera ha un accordo con il City fino al 2024 ed è cresciuto molto in Spagna: potrebbe essere lui il primo rinforzo per il 2021/22. A riportarlo è Goal UK.