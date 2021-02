Il Dortmund ribalta il punteggio al 27': il solito Haaland porta in vantaggio i gialloneri a Siviglia

vedi letture

Il Borussia Dortmund completa la rimonta al 27'. E chi se non Erling Braut Haaland poteva portare avanti gli uomini di Terzic? Grande triangolo tra il norvegese e Sancho, l'ex attaccante del Salisburgo anticipa Bono in scivolata e porta avanti i suoi, firmando il suo settimo gol in 5 partite stagionali in Champions.