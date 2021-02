Il futuro di Bielsa è ancora al Leeds? Il Loco: "Preferisco sempre decidere a fine stagione"

Marcelo Bielsa scioglierà solo a fine stagione le riserve sulla permanenza a Leeds. Il tecnico argentino ha dichiarato a tal proposito: "Se il club ha bisogno di una risposta prima della fine del campionato, gliela darò. Ma dirò loro che vorrei capire come vanno le cose fino al termine della stagione. È possibile che mi dicano che aspetteranno, oppure che hanno bisogno di una risposta. Quello che sembra è che il presidente mi abbia offerto un prolungamento e che io stia rimandando la decisione. Può sembrare che il club voglia che io resti più di quanto lo desideri io, ma non è così. Non voglio posizionarmi in alcun modo al di sopra del club. Non ho avuto contatti con altre società, nessuno mi ha offerto nulla. È normale che il club voglia organizzarsi ed è normale che abbia un elenco di alternative. Io ho sempre aspettato la fine della stagione per prendere una decisione. Questa sorta di precauzione non mi favorisce di certo", riporta The Sun.