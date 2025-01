Ufficiale Il Gent riporta a casa Venzeir: l'attaccante torna in Belgio dal New York Red Bull

Dopo due stagioni in Major League Soccer con la maglia del New York Red Bulls, dove ha collezionato 63 presenze con 11 gol, per l'attaccante Dante Vanzeir è arrivato il momento di tornare in patria per vestire la maglia del KAA Gent. Il club ha infatti annunciato l'acquisto a titolo definitivo, con il club statunitense che conserverà una percentuale sulla futura rivendita, del classe '98 che ha firmato un accordo fino al 2028.

Vanzeir torna così a casa in un campionato che conosce bene dove ha collezionato nove presenze con due reti al Genk – dove è cresciuto – diciotto con tre reti al Mechelen, 39 gare con 17 gol al Beerschot e infine ben 91 presenze con 48 gol all’attivo con l’Union Saint-Gilloise prima di volare oltreoceano.