Il Granada dimentica subito l'impresa col Barça: un gol di Sobrino stende gli andalusi

Il Granada torna sulla terra ad appena tre giorni dall'impresa del Camp Nou contro il Barcellona. Si complica ulteriormente il sogno europeo degli uomini di Martinez, messi al tappeto allo stadio Los Carmenes dalla rete siglata al trentanovesimo minuto da Sobrino, match winner per il Cadice. I Nazaries non sono riusciti ad approfittare della frenata del Betis, fermato sull'uno a uno in casa del Valladolid, e si ritrovano ora a sei lunghezze dal settimo posto in classifica.