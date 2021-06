Il Lens non molla Badé: rifiutati 15 milioni dal Rennes. Sul giocatore anche il Milan

Il Lens non molla e continua a chiedere 25 milioni di euro per privarsi di Loic Badé. Come riportato da RMC Sport, il club francese ha rifiutato un’offerta da 15 milioni di euro del Rennes per il difensore che è stato accostato anche al Milan.