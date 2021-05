Il Lipsia cade a Dortmund, Bayern campione per la 31esima volta: è il nono Meisterschale di fila

Il Bayern Monaco è campione di Germania per la trentunesima volta nella sua storia. Una vittoria matematica grazie alla sconfitta del Lipsia sul campo del Borussia Dortmund: sono 7 i punti di distacco in classifica della squadra di Nagelsmann da quella di Flick a due giornate dalla fine della Bundesliga. Per il Bayern si tratta del nono Meisterschale consecutivo, la festa può cominciare: tra poco scenderà in campo all'Allianz Arena per la sfida contro il Borussia Mönchengladbach.