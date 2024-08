Ufficiale Il Liverpool si regala Giorgi Mamardashvili: resta al Valencia in prestito fino a giugno

Una delle più belle rivelazioni di Euro 2024 giocherà in uno dei club più grandi d'Europa. Non da subito, però: Giorgi Mamardashvili è stato ingaggiato dal Liverpool ma resterà al Valencia in prestito fino al termine della stagione. Il georgiano è costato 30 milioni + 5 di bonus e firmerà fino al 30 giugno 2029.

Questo il comunicato dei Reds: "Il Liverpool ha raggiunto un accordo per il trasferimento di Giorgi Mamardashvili, subordinato all'ottenimento del permesso di lavoro e del nulla osta internazionale. Il portiere del Valencia sarà ad Anfield per la stagione 2025-26. I Reds hanno concordato un accordo per il 23enne che rimarrà in Spagna fino alla fine della stagione in corso con il Valencia". In questa stagione, quindi, il Liverpool continuerà a puntare su Alisson Becker, che tra un anno potrebbe fare le valigie.