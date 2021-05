Il Manchester City punta a far cassa per Grealish e Kane: tra le uscite anche Nmecha

Smaltita la delusione per la finale di Champions League persa contro il Chelsea, il Manchester City sta già iniziando a pianificare la nuova stagione. Il sogno di Guardiola, riporta il Daily Mail, sarebbe quello di acquistare sia Kane che Grealish, ma per farlo dovrà incassare tramite alcune cessioni. Anche quelle minori, come nel caso di Lukas Nmecha, attaccante che rientra dal prestito all'Anderlecht, dove ha segnato 20 gol in stagione, ed è valutato poco meno di 10 milioni di euro.