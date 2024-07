Ufficiale "Il miglior secondo portiere". Dortmund, Meyer ancora vice-Kobel: rinnovo fino al 2026

Alexander Meyer sarà ancora il vice di Kobel al Borussia Dortmund. "Alex Meyer continuerà ad essere il numero 2 fra i pali del Borussia Dortmund anche in futuro" - scrive il club teutonico in un comunicato apparso sul sito poco fa, "il 33enne ha prolungato il suo contratto con il BVB fino al 30 giugno 2026".

Ecco le parole del direttore sportivo Sebastian Kehl dopo la firma del giocatore, rilasciate ai canali ufficiali della società: "Sono molto contento che siamo riusciti a prolungare il contratto di Alex per un altro anno. È un ottimo portiere, un assoluto giocatore di squadra e un professionista esemplare che dà tutto in ogni allenamento, è sempre pronto e mostra il suo valore quando ne abbiamo bisogno. Con il suo carattere positivo gioca un ruolo importante anche nello spogliatoio e trasmette leadership, calma e sicurezza. Per noi Alex è il miglior secondo portiere della Bundesliga".

Meyer ha invece dettp: "Mi sento molto a mio agio a Dortmund e sento un grande apprezzamento da parte dei responsabili, dello staff tecnico, dei miei compagni di squadra, dei dipendenti e dei nostri tifosi. Per me poter indossare la maglia del BVB non è scontato. Ecco perché sono felice ogni giorno di far parte di questo club. Negli ultimi due anni abbiamo avuto abbastanza successo, ma il mio grande obiettivo resta quello di poter festeggiare un titolo con la famiglia BVB a Borsigplatz a fine stagione. Questo è ciò su cui sto lavorando con i miei compagni di squadra".