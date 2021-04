"Il mio cane, la mia cagna". Polemiche e censura sul post di Icardi. Wanda Nara lo difende

Ha suscitato polemiche un post di Mauro Icardi su Instagram. L'attaccante del Paris Saint-Germain, postando una foto che lo ritraeva assieme alla moglie e uno dei loro cani ha accompagnato l'immagine con la seguente frase: "Mi perro y mi perra". Che in italiano suona così: "Il mio cane e la mia cagna". "Come sei divertente" è stata la risposta ironica di Wanda Nara. Foto e commento che sono stati segnalati, al punto che il post è stato cancellato per violazione delle norme a causa di "bullismo e proteste". Icardi ha postato tramite una story la censura del post e la stessa Wanda Nara ha commentato, giustificando il marito: "Scrive in spagnolo e non è responsabile della traduzione in altre lingue. Per Mauro perro/perra non sarà mai un insulto perché ama troppo gli animali. Alcune persone sono troppo ridicole".