Il Nizza cerca rimedio alla difesa colabrodo: piace Umtiti, fatta per il prestito di Saliba

Il Nizza sta vivendo una stagione molto complicata. Un mese fa è stato esonerato Patrick Vieira ma la situazione non è migliorata, così la società sta pensando di intervenire sul mercato, soprattutto per ingaggiare un difensore di spessore. Secondo le informazioni riportate da vari media francesi, la priorità sarebbe Samuel Umtiti, centrale del Barcellona .Il nazionale francese ha l'esperienza che serve a una squadra ancora scossa per l'infortunio subito da Dante, capitano e pilastro fondamentale, anche se ci sono dubbi sulle sue condizioni fisiche. Intanto è fatta per William Saliba: il giocatore arriverà in prestito secco dall'Arsenal e sta già sostenendo le visite mediche.