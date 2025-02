Ufficiale Dante non si ferma più: a 41 anni il difensore ha rinnovato il suo contratto con il Nizza

Dante ha rinnovato nuovamente il suo contratto con il Nizza. A renderlo noto è il club francese sul proprio sito ufficiale con un comunicato: "Dante ha prolungato il suo contratto con l'OGC Nice per un'altra stagione. La stagione 2025-26 sarà la decima per il capitano con la maglia rossonera. Contro il Lens, alla 21a giornata, ha raggiunto il traguardo simbolico delle 300 partite con il Nizza, entrando in una nuova dimensione: quella dei 10 giocatori più utilizzati nella storia del club. Dante ha pubblicato una nuova recita sull'asse sinistro della difesa, come per dimostrare che la Storia è ancora più bella quando è in movimento. A 41 anni, il capitano ruggisce ancora. È ancora forte, importante e ha ancora grandi ambizioni, per sé e per la squadra. Poiché la questione di un suo rinnovo non si è ancora posta, potremmo anche rispondere subito: sarà ancora a Nizza nel 2025-26. Questa sarà la sua decima stagione con la maglia più bella del mondo. L'ultimo capitolo di una magnifica avventura".

Di seguito il post su Instagram del Nizza: