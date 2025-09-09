Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Nottingham Forest annuncia il nuovo allenatore: ufficiale l'arrivo di Postecoglou

Il Nottingham Forest annuncia il nuovo allenatore: ufficiale l'arrivo di PostecoglouTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:27Calcio estero
di Yvonne Alessandro

"Il Nottingham Forest è lieto di confermare la nomina di Ange Postecoglou come nuovo allenatore della Prima Squadra". Comincia così il comunicato ufficiale diramato dal Nottingham Forest a proposito dell'ingaggio definitivo di Ange Postecoglou come successore di Nuno Espirito Santo, esonerato appena tredici ore fa, nel cuore della notte. Giunge così sulla panchina dei Tricky Trees un tecnico che vanta "oltre 25 anni di esperienza nella gestione tecnica, arrivando sulla riva del Trent con un curriculum ricco di successi e vittorie a livello internazionale".

Tra Brisbane Roar e lo Yokohama F. Marinos, ha allenato anche il Celtic finché approdò in Inghilterra e al Tottenham. Spurs che ha portato alla conquista del primo trofeo europeo dopo 17 anni di astinenza, precisamente l'Europa League nella scorsa stagione e ai danni del Manchester United. Con tanto di posto assicurato in Champions League.

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il tecnico australiano ha raggiunto un accordo biennale con il Nottingham Forest, per una scadenza fissata all'estate del 2027. Le conversazioni tra le parti si sono sviluppate in maniera rapida, tant'è che l'esonero di Nuno risale a questa notte. Così l'ex Spurs si ritroverà sulla panchina dei Reds nella prima gara ufficiale del weekend contro l'Arsenal di Mikel Arteta (questo sabato, ore 13:30).

Articoli correlati
Nottingham Forest, il proprietario accoglie Postecoglou: "Passo giusto verso i trofei"... Nottingham Forest, il proprietario accoglie Postecoglou: "Passo giusto verso i trofei"
Postecoglou al Nottingham Forest, accordo lampo nella notte: firmerà fino al 2027... Postecoglou al Nottingham Forest, accordo lampo nella notte: firmerà fino al 2027
Niente Mourinho: il Nottingham Forest sceglie Postecoglou, annuncio in arrivo Niente Mourinho: il Nottingham Forest sceglie Postecoglou, annuncio in arrivo
Altre notizie Calcio estero
Evan Ferguson guida l'attacco irlandese a Yerevan: le formazioni di Armenia-Irlanda... Evan Ferguson guida l'attacco irlandese a Yerevan: le formazioni di Armenia-Irlanda
Qual. Mondiali CAF, la Sierra Leone batte l'Etiopia e torna al terzo posto Qual. Mondiali CAF, la Sierra Leone batte l'Etiopia e torna al terzo posto
Paquetà, addio incubo calcioscommesse. Guimaraes: "Momenti di pianto e angoscia" Paquetà, addio incubo calcioscommesse. Guimaraes: "Momenti di pianto e angoscia"
Addio al Nantes per il difensore Duverne. Passa in prestito fino a giugno al Gent... UfficialeAddio al Nantes per il difensore Duverne. Passa in prestito fino a giugno al Gent
Onore a Van Dijk: la tribuna dello stadio giovanile del Willem II ora porta il suo... Onore a Van Dijk: la tribuna dello stadio giovanile del Willem II ora porta il suo nome
Un sogno da mascotte diventato realtà: favola Szoboszlai, sfiderà il suo idolo Ronaldo... Un sogno da mascotte diventato realtà: favola Szoboszlai, sfiderà il suo idolo Ronaldo
Fenerbahce, Domenico Tedesco può succedere a Mourinho: colloqui in fase avanzata Fenerbahce, Domenico Tedesco può succedere a Mourinho: colloqui in fase avanzata
Nottingham Forest, il proprietario accoglie Postecoglou: "Passo giusto verso i trofei"... Nottingham Forest, il proprietario accoglie Postecoglou: "Passo giusto verso i trofei"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
Le più lette
1 Il capitano di Israele: "Italia in difficoltà, la loro panchina era in delirio e questo dice tutto"
2 "Ci hanno provocati per tutta la partita". Accuse da Israele nei confronti dell'Italia
3 Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
4 E' successo di tutto: Israele-Italia 4-5! Gattuso: "È la partita più folle da quando alleno"
5 Non solo Adli dal Milan, l'Al Shabab è scatenato e sta chiudendo altri due acquisti
Ora in radio
A Tutta C 17:05A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Charpentier: "Parma, ho dato sempre il 100% e non ho rimpianti per com'è andata"
Immagine top news n.1 Raspadori Gran Riserva. Ora l'obiettivo è quello di superare anche questo cliché
Immagine top news n.2 Imprescindibile Retegui anche quando non segna. Per ora l'Arabia non è un problema
Immagine top news n.3 Stefano Sensi al top della forma e in attesa di una nuova avventura: il punto sul suo futuro
Immagine top news n.4 Inzaghi l'avrebbe dato al Napoli, ora Marotta e Ausilio vogliono blindare Frattesi all'Inter
Immagine top news n.5 Stallo alla colombiana per Lucumi. Ma basta una mossa perché rinnovi con il Bologna
Immagine top news n.6 Fiorentina, la prossima settimana contatto decisivo per il rinnovo di Mandragora. I dettagli
Immagine top news n.7 La Fiorentina si gode Kean. L'incredibile controsenso (per gli altri) di non aver pagato la clausola
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
Immagine news podcast n.3 Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia
Immagine news podcast n.4 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Cagni: "Italia, ecco cosa non va. Uno Yamal qui c'è ma..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Maspero: "Napoli, per ora spazio a Lucca. Juve, vai con David-Vlahovic"
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Juve con la coppia David-Vlahovic con l'Inter? Solo se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bremer: "Con la fascia o senza cambia poco. La Juventus ti impone di lottare per vincere"
Immagine news Serie A n.2 Macedonia del Nord U21-Italia U21, le formazioni: Pafundi dal 1' con Raimondo e Koleosho
Immagine news Serie A n.3 Charpentier: "Parma, ho dato sempre il 100% e non ho rimpianti per com'è andata"
Immagine news Serie A n.4 Boninsegna: "Kean-Retegui, meglio di così non potrebbe avere l'Italia in questo momento"
Immagine news Serie A n.5 Collovati: "Ammiro Gattuso e mi piace la sua grinta che ha trasferito alla Nazionale"
Immagine news Serie A n.6 Raspadori Gran Riserva. Ora l'obiettivo è quello di superare anche questo cliché
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Amoran: "Fisicità, velocità e forza le mie qualità. Qui per crescere ancora"
Immagine news Serie B n.2 Nikolaou: "A Bari per ripartire e tornare in Serie A. Ai tifosi chiedo di starci vicino"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, col Venezia si giocherà all'Adriatico. L'annuncio del sindaco e dell'assessora
Immagine news Serie B n.4 Albisetti sulla Samp: "Per me Tey non ci crede più tanto. Aspetta l'angelo investitore"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, il difensore Busato scende in Serie D: giocherà con il Club Milano
Immagine news Serie B n.6 Bari, Di Cesare: "Nuova ossatura della squadre e più giocatori di proprietà: obiettivi centrati"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, mano pesante del Giudice Sportivo per Tomei dell'Ascoli: 7 turni di stop
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo: Brunet e Milesi fermati per 2 turni. Stop di uno per cinque
Immagine news Serie C n.3 La Serie C riunita per il rinnovo della collaborazione con Sky. Marani: "Sempre più visibilità"
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, Braida: "Cipriani mi ricorda Berlusconi. Qui c'è un progetto che fa sognare"
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Marchetti: "Vicenza la gara giusta in questo momento. Ma serve il fuoco dentro"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, ancora braccio di ferro col Comune sul Neri. La squadra si allena a Cattolica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, c'è il rinnovo di Abi Brighton: ha firmato un triennale con le Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, ecco l'olandese Van Dijk per rinforzare l'attacco: ha firmato un triennale
Immagine news Calcio femminile n.3 Sondergaard: "Ho scelto il Genoa Women perché ha ambizioni, grande staff e ottima squadra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio e Inter sorridono, il Milan no. I primi verdetti della Serie A Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.5 Dopo l'addio alla Juventus c'è il Galatasaray, Aprile ha firmato con il club turco
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, rinforzo tedesco per la porta: ha firmato Hornschuch
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso