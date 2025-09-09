Ufficiale L'italiano ed ex Milan Davide Corti è il nuovo allenatore del New York Cosmos

Davide Corti, ex allenatore del Milan Femminile, ha varcato l'oceano per la sua nuova avventura professionale e firmato con i New York Cosmos: "Il New York Cosmos ha nominato Davide Corti, esperto e versatile allenatore milanese, come nono allenatore nella storia del club e il primo dell'era della USL League One. Corti, 53 anni, ha firmato un contratto pluriennale e inizierà immediatamente i suoi incarichi, rispondendo al direttore sportivo del Cosmos, Giuseppe Rossi. L'ex difensore professionista ha allenato più di recente l'AC Milan e la Sampdoria nella massima serie femminile italiana, la Serie A Femminile. In precedenza, ha trascorso una dozzina d'anni nell'AC Milan come direttore tecnico giovanile, allenatore e scout, per poi passare altri quattro anni nei club giovanili del New Jersey, la Cedar Stars Academy (CSA) e il New Jersey Rush SC".

Corti possiede la licenza UEFA A e un Master in psicologia dello sport dell'Università Cattolica di Milano. Parla italiano, inglese e spagnolo. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Davide nella nostra squadra", ha dichiarato Rossi. "Porta con sé una vasta esperienza come allenatore, avendo lavorato nel prestigioso settore giovanile dell'AC Milan, così come nello sviluppo giovanile nel New Jersey. Unita alla sua impressionante carriera da giocatore, Davide offre una prospettiva unica che si allinea perfettamente con ciò che stiamo costruendo qui al Cosmos".

Il presidente del Cosmos, Baye Adofo-Wilson, ha aggiunto: "Davide è una persona di altissimo livello. La sua personalità fuori dal campo e nello spogliatoio è stata per noi importante tanto quanto le sue capacità tattiche di allenatore. Si adatta perfettamente al nostro club".

Il Cosmos tornerà alle competizioni all'inizio del 2026 e parteciperà alla USL League One, un campionato in crescita che rappresenta la terza divisione del calcio professionistico statunitense. Le partite casalinghe si giocheranno nello storico Hinchliffe Stadium, uno stadio da 7.800 posti recentemente ristrutturato nel centro di Paterson, nel New Jersey. Il Cosmos ha giocato in precedenza nel New Jersey settentrionale dal 1977 al 1984, quando una squadra che contava leggende del calibro di Pelé, Franz Beckenbauer e Giorgio Chinaglia vinse quattro titoli NASL e ispirò tifosi in tutto il mondo.